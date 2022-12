Mexikos Präsident: Geschenke von Drogenkartellen ablehnen

„Lassen Sie sich nicht manipulieren“, appellierte der Staatschef am Dienstag (Ortszeit) auf einer Pressekonferenz in Mexiko-Stadt. Solche Aktionen dienten den Kartellen bloß dazu, die Sympathie der Einwohner und Einwohnerinnen zu gewinnen. „Auch wenn Sie Ihnen Lebensmittel geben: Das geschieht nicht in ehrlicher Absicht, sondern um das Volk als Schutzschild zu benutzen“, warnte López Obrador.Die Videos sollen aus Vierteln in den benachbarten Städten Guadalajara und Zapopan im Bundesstaat Jalisco stammen. Zu sehen ist, wie von weihnachtlich geschmückten Lieferwagen aus Geschenke an Menschen auf der Straße verteilt werden. In einigen Clips heißt es, die Aktion sei von „RR“ ausgegangen. Unter dieser Abkürzung ist der Anführer einer der Zellen des gefährlichen Kartells Jalisco Nueva Generación (CJNG) bekannt.In Mexiko gibt es zahlreiche Drogenkartelle und andere kriminelle Gruppen, die um die Kontrolle über Gebiete kämpfen. Im vergangenen Jahr wurden in dem nordamerikanischen Land mit etwa 126 Millionen Einwohnern im Durchschnitt 94 Morde pro Tag registriert.