Mehrere beschädigte Fahrzeuge und ein Diebstahl haben am Mittwochmorgen in Mezzocorona einen Einsatz der Carabinieri ausgelöst, berichtet die italienische Tageszeitung „l'adige“. Ein anonymer Anrufer hatte Alarm geschlagen und die Carabinieri alarmiert.<BR \/><BR \/>Dieser hatte eine Person gemeldet, die offenbar Fahrzeuge beschädigte. Die Carabinieri trafen kurz darauf am Einsatzort ein und konnten den Mann ausfindig machen und mehrere gestohlene Gegenstände sicherstellen.<BR \/><BR \/> Der 35-Jährige soll auch für Schäden an zwei weiteren Fahrzeugen verantwortlich sein. Die gestohlenen Gegenstände wurden sichergestellt und den rechtmäßigen Besitzern zurückgegeben. Der Mann wurde verhaftet.