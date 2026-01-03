Oberkofler lebte zuletzt unter schwierigen gesundheitlichen und sozialen Bedingungen und gab an, Opfer eines mutmaßlichen Betrugs geworden zu sein. Ein entsprechendes Gerichtsverfahren ist in Marokko noch anhängig.<BR \/><BR \/>Ermöglicht wurde die Beisetzung durch das Engagement der italienischen Honorarkonsulin in Agadir, Antonella Bertoncello, die gemeinsam mit italienischen und marokkanischen Unternehmern rund 1.000 Euro für Sarg und Formalitäten sammelte. „Ohne diese Solidarität wäre eine Beerdigung nicht möglich gewesen“, erklärte sie. Eine Überführung nach Italien kam mangels Angehöriger und wegen der hohen Kosten nicht infrage.<BR \/><BR \/>Da trotz fortbestehender Meldung in Leifers keine Verwandten ausfindig gemacht werden konnten, galt die Beisetzung in Marokko als sinnvollste Lösung. Bertoncello betonte, es sei ihr ein großes Anliegen gewesen, eine würdevolle Bestattung zu ermöglichen.