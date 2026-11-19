Michele Pavan, geboren 1971, stammt aus Bozen und lebt in Brixen. Er begann seine gewerkschaftliche Tätigkeit im Juni 1994 und ist seither in der Fachgewerkschaft des Baugewerbes tätig. Zu seinen Aufgaben gehören die Vertretung der Arbeitnehmer in den Bereichen Bauwesen, Holz und Betonfertigteilindustrie, die Betreuung der Baustellen in der Provinz Bozen, die an Großbauprojekten (wie dem Brennerbasistunnel) beteiligt sind, sowie die Förderung der Sicherheitskultur am Arbeitsplatz. Derzeit ist er außerdem Mitglied der Landessekretariats der UIL-SGK und gehört den Gremien der Bauarbeiterkasse sowie des Paritätischen Komitees für das Baugewerbe an.