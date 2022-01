Michelle Hunziker trennt sich von Ehemann Trussardi

„Unsere Trennung wird ein gemeinsamer und privater Weg bleiben. Mit Rücksicht auf die Privatsphäre unserer Familie, werden wir keine weiteren Kommentare abgeben“, hieß es. Das Paar verpflichte sich, sich weiterhin gemeinsam „in Liebe und Freundschaft“ um die Erziehung der beiden gemeinsamen Töchtern zu kümmern.Laut Mediengerüchten soll Trussardi in dem Familien-Palazzo in seiner Heimatstadt Bergamo wohnen, Hunziker in Mailand. Weihnachten hätte sie ihn mit den Kindern kurz besucht, um dann allein nach Andermatt in der Schweiz in den Skiurlaub zu reisen.Mit Trussardi hat Hunziker die Töchter Celeste (6) und Sole (7). Hunziker hat auch eine 24-jährige Tochter Aurora von ihrer Ehe mit dem italienischen Popstar Eros Ramazzotti.Am 10. Oktober 2014 gaben sich Michelle Hunziker und Tomaso Trussardi das Jawort. In der Trussardi-Villa in Bergamo feierten die beiden ihre Hochzeit mit Glamour. Sogar Silvio Berlusconi soll eingeladen gewesen sein. Am Hochzeitstag haben ihre Tochter Sole und ihre Mutter Ineke Hunziker Geburtstag.Seit Herbst rede Michelle Hunziger „genervt“ von ihrem Ehemann. Er sei bei seiner Firma in Bergamo, sie versuche in Mailand Job und Kinder zu meistern, schreibt die deutsche Bouleverd-Zeitung „BILD“ in ihrem Artikel. Michelles Ex-Mann, Sänger Eros Ramazzotti, stehe ihr bei.

apa/stol