Betroffen sind unter anderem das Vormerkungsbüro Cup und die zentrale Buchungsstelle, die Terminanfragen auch per E-Mail entgegennehmen. Aufgrund der technischen Probleme können diese derzeit nicht umgehend bearbeitet werden. <BR \/><BR \/>Das eigentliche Vormerksystem ist laut Sanitätsbetrieb hingegen nicht betroffen. Termine können daher weiterhin online gebucht werden. Auch die telefonische Vormerkung sowie die persönliche Buchung an den Schaltern funktionieren regulär. <BR \/><BR \/>Keine Einschränkungen gibt es beim Trentiner Sanitätsbetrieb Asuit (Azienda Sanitaria Universitaria Integrata del Trentino). Dieser nutzt eine andere Plattform und ist nicht von Outlook, sondern von Google Mail abhängig.