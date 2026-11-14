„Man muss jetzt wirklich alles tun, damit die Mieten in Südtirol billiger werden“, unterstreicht Ladurner und kritisiert die Position des Gemeindeverbandes, der bekanntlich das Angebot des Landeshauptmannes ausgeschlagen hatte, Steuereinbußen der Gemeinden durch die GIS-Senkung mit 30 Millionen Euro auszugleichen. Dort scheint man nun noch einmal nachzudenken. <BR \/><BR \/>Schon dass die Gemeinden nicht von sich aus bereits alle Spielräume ausgenutzt haben, um Langzeitvermietung attraktiver zu machen als die touristische, ist für sie unverständlich. Dabei zeige ein Blick auf die angewandten Hebesätze der einzelnen Gemeinden, dass es gerade die Städte Meran und Bozen sowie deren umliegende Gemeinden wie etwa Algund, Lana und Marling sind, die für Langzeitvermietung sogar einen höheren als den ordentlichen Hebesatz anwenden. <BR \/><BR \/>„Gerade da, wo die Mieten eh hoch sind und wo sich die Bürger besonders schwertun, eine bezahlbare Wohnung zu finden, genau da sind auch noch die Steuern höher? Das kann es nicht sein“, wundert sie sich. Und wundert sich auch, warum andererseits nur die Gemeinde Abtei als einzige in ganz Südtirol den Spielraum beim GIS-Hebesatz nach oben für Kurzzeitvermietung wirklich ausnutzt. <BR \/><BR \/>In Südtirol gebe es viele Bürger mit niedrigen Einkommen, die zwar bei Förderungen durch die Finger blickten, aber dennoch mit dem Einkommen kaum auskommen. „Angesichts dieser Realitäten das Angebot des Landes nicht anzunehmen, das darf es einfach nicht geben“, unterstreicht sie. Und nennt als Beispiel für die Nöte vieler Bürger die Situation einer Reinigungskraft mit einem Monatsgehalt von 1.300 Euro und einer Miete von 800 Euro. <BR \/><BR \/>Ladurner, auch Mitglied im Armutsnetzwerk, weiß: „Beschäftigte im Niedriglohnsektor, das ist keine kleine Bevölkerungsschicht.“ Ihr Appell: „Die Mieten müssen runter: Macht das jetzt!“