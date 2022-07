Mietwagenunternehmern bleibt Zufahrt zum Pragser Wildsee verwehrt

„Ich verstehe die Logik dieser Bestimmung einfach nicht. Die Mietwagenunternehmen leisten ebenso wie die Taxifahrer einen öffentlichen Verkehrsdienst. Warum wird uns die freie Zufahrt nicht gestattet? Außerdem gibt es viele Gäste, die nicht auf den Linienbus zurückgreifen möchten, sondern eine ad-hoc-Fahrt suchen“, zeigt sich Christian Peer, betroffener Mietwagenunternehmer aus Toblach verärgert.Es ist das zweite Jahr in Folge, dass die Zufahrtsregelung zum Pragser Wildsee in dieser Form umgesetzt wird. Die Oberpustertaler Mietwagenunternehmer beklagen den verhinderten Marktzugang und damit einhergehende Umsatzeinbußen. Gerade im Sommer herrsche im Hochpustertal Hochbetrieb.„Unser Sektor hat bereits große Verluste durch Corona erlitten, nun wird uns durch nicht nachvollziehbare Bestimmungen eine wichtige Einnahmequelle verwehrt“, betont Peer.Der lvh hatte im Vorfeld vergeblich das Gespräch mit der Gemeinde gesucht, um eine sinnvolle Lösung zu finden, welche die Zufahrt ermöglicht und jeglichen Missbrauch unterbindet. Unterstützung erhält der Verband von Landtagsabgeordneten Gert Lanz, der in Austausch mit Landesrat Daniel Alfreider betreffend dieser Thematik ist.„Der Mietwagen soll und darf nicht aus dem Wirtschaftskreislauf ausgeschlossen werden. Die beste Lösung wäre ein eigenes Kontingent für die Mietwagenfahrer“, betont Lanz.Auch der Obmann der Mietwagenunternehmer im lvh, Hansjörg Thaler unterstreicht: „Es ist verständlich, dass die Naturidylle geschützt werden soll. Wir Mietwagenbetriebe sind aus dem öffentlichen Personennahverkehr in Südtirol nicht wegzudenken und leisten einen wichtigen Beitrag für die Mobilität im Land. Wir könnten einen wertvollen Transportservice für die vielen Gäste im Hochpustertal anbieten, aber uns wird der Zugang verwehrt, während andere Wirtschaftsteilnehmer fahren dürfen. Das ist für uns einfach nicht akzeptabel und wir fordern, unseren öffentlichen Verkehrsdienst auch am Pragser Wildsee durchführen zu dürfen.“