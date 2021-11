Migranten an Bord der „Sea Watch-4“ auf Sizilien gelandet

150 unbegleitete Minderjährige wurden in mehreren Aufnahmezentren auf Sizilien zwischen Syrakus und Agrigent untergebracht. Ein Ägypter wurde zur Untersuchung ins Krankenhaus eingeliefert. Die anderen Migranten gingen an Bord von 3 Quarantäneschiffen im Hafen.Das Rettungsschiff „Sea Watch-4“ hatte am Freitag wegen des schlechten Wetters vor dem Hafen der sizilianischen Stadt Augusta Schutz gesucht. Das Schiff wartete tagelang auf eine Landegenehmigung. Das schlechte Wetter habe die 461 von Unterkühlung bedrohten Migranten schwer getroffen, berichtete die Hilfsorganisation.

apa