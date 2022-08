Migranten landen mit Fischerboot in Kalabrien

Das Rettungsschiff „Geo Barents“, das von der Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen betrieben wird, hat in der Nacht auf Montag 79 Migranten gerettet. - Foto: © ANSA / TWITTER MEDITERRANEA SAVING HUMA

Sie befanden sich an Bord eines seeuntauglichen Schlauchbootes. An Bord des Rettungsschiffes befinden sich derzeit 176 Personen, teilte die NGO mit. Im zentralen Mittelmeerraum ist auch die neu in See gestochene „Humanity 1“ der deutschen Organisation SOS Humanity im Einsatz.Am Montag landeten im Hafen der Stadt Crotone in der süditalienischen Region Kalabrien 252 Personen. Sie kamen an Bord eines Fischerbootes an, das von der Hafenbehörde einige Meilen vor Crotone abgefangen worden war. Das Fischerboot wurde zum Hafen Crotones eskortiert, wo freiwillige Helfer des Roten Kreuzes die von der Reise am stärksten betroffenen Menschen mit Lebensmitteln und Hilfsgütern versorgten, berichteten die Behörden.An Bord des Fischerbootes befanden sich hauptsächlich Männer aus Pakistan und Afghanistan. Unter ihnen waren 10 unbegleitete Minderjährige und 3 Frauen. Anschließend wurden die Flüchtlinge in das Aufnahmezentrum Isola di Capo Rizzuto gebracht. Mit dieser Anlandung wurden in den vergangenen 10 Tagen mehr als 1400 Migranten im Aufnahmezentrum untergebracht.In der Nacht auf Montag legten keine Schiffe in Lampedusa an. Im Hotspot der Insel blieben nach dem Transfer von 249 Migranten am Sonntag 1440 Menschen, während eigentlich nur 350 Plätze zur Verfügung stehen. Am Sonntag wurden insgesamt 16 Bootsanlandungen mit 363 Migranten auf der Insel registriert.