Migrantentragödie: Noch immer rund 30 vermisste Flüchtlinge

Bei den 59 bisher geborgenen Leichen handelt es sich um 21 Männer, 24 Frauen und 14 Minderjährige, neun Buben und fünf Mädchen. Zu den Todesopfern zählen auch Zwillinge.Die minderjährigen Todesopfer sind zwischen 8 Monaten und 13 Jahren alt. Ganze Familien kamen bei dem Unglück ums Leben. 82 Personen konnten sich retten. 22 Überlebende wurden ins Spital eingeliefert, ein Mann kämpft um sein Leben.Das überladene Fischerboot, das laut der Küstenwache rund 120 Personen aus dem Iran, Pakistan und Afghanistan an Bord hatte, konnte dem rauen Meer nicht standhalten und prallte wenige Meter vor der Küste gegen die Felsen. Es zerbrach in 2 Teile.Die Trümmer seien 300 Meter vor der Küste verstreut, hieß es. Viele Überlebende konnten bis zum Ufer schwimmen.Nach Angaben von Überlebenden befanden sich 140 bis 150 Menschen an Bord. Das Boot war vor vier Tagen vom osttürkischen Izmir abgefahren.