Migration: 2 Frauenleichen vor Lampedusa geborgen

19 Boote mit insgesamt 647 Personen sind seit Dienstag auf Lampedusa eingetroffen. Insgesamt befinden sich nun fast 1900 Migranten im Flüchtlingslager der Insel, teilten die Behörden mit. Der italienische Innenminister Matteo Piantedosi reiste am Dienstagnachmittag nach Lampedusa, um die Reise der Migranten nach Sizilien zu koordinieren. Er traf den Bürgermeister der Insel, Filippo Mannino.Der Innenminister versprach, dass der Transfer der Migranten von Lampedusa nach Sizilien so schnell wie möglich erfolgen werde, um die Insel zu entlasten. Lampedusa könne nicht mehr allein die ganze Last für die starken Migrationsbewegungen der vergangenen Wochen tragen, sagte der Minister laut Medienangaben.Wegen der guten Wetterbedingungen ist die Zahl der Migrantenankünfte auf Lampedusa zuletzt wieder deutlich gestiegen. Vor der süditalienischen Insel ist es seit Montag zu 4 Schiffbrüchen gekommen. Dabei kamen 2 Menschen ums Leben, 17 werden vermisst. 165 Menschen konnten gerettet werden.