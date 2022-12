Migration: Baby auf Lampedusa gestorben

2 Schiffbrüche am Montag

Gerettete nach Sizilien gebracht

Die Polizei ermittelt bezüglich der Todesursache, teilten die Behörden laut italienischen Medienberichten mit. Der Bürgermeister von Lampedusa, Filippo Manino, schloss aus, dass mangelnde Betreuung im Flüchtlingslager dafür verantwortlich gewesen sei.Obwohl der Hotspot der Insel derzeit mit über 800 Personen überlastet ist, sei der Tod seiner Ansicht nach auf bereits bestehende gesundheitliche Probleme des Kindes zurückzuführen.Zudem wurden 2 Schiffbrüche mit Todesopfern am Montag vor Lampedusa gemeldet. Ein sechs Meter langes Boot sank am Sonntagabend in den Gewässern vor der Insel. 32 Migranten, darunter 3 Frauen, wurden von einem Patrouillenboot der italienischen Küstenwache gerettet.4 Personen werden jedoch vermisst, darunter 2 Brüder im Alter von 6 Monaten und 6 Jahren, deren Eltern zusammen mit den anderen 30 Migranten auf Lampedusa landeten. Die beiden anderen Vermissten sind 2 Männer, gaben die Behörden am Montag bekannt. Vier der 32 geretteten Migranten wurden unmittelbar nach ihrer Anlandung auf Lampedusa von Ärzten wegen Unterkühlung behandelt.Nach dem zweiten Schiffbruch rettete die italienische Küstenwache 31 Personen und barg eine Leiche. Mindestens sechs Vermisste wurden gemeldet. Am Freitag waren 40 Migranten – darunter 7 Frauen und ein Kind – gerettet worden, nachdem ihr Boot 40 Meilen vor der Küste von Lampedusa gekentert war. 3 Personen werden seit dem Unglück noch vermisst.79 Flüchtlinge sind inzwischen am Dienstagvormittag im sizilianischen Hafen Pozzallo eingetroffen. Sie gehören zu den 450 Menschen, die von der italienischen Küstenwache am Montag gerettet wurden. Die anderen Geretteten sollen laut Behördeninformationen am Dienstag in Catania, Messina und Augusta auf Sizilien eintreffen.Über 95.000 Menschen sind seit Anfang 2022 nach Seefahrten über das Mittelmeer in Süditalien angelandet. Im Vergleichszeitraum 2021 waren es nach Angaben des italienischen Innenministeriums 62.943 und im Jahr 2020 32.563 gewesen.21.457 Migranten sind seit Anfang 2022 in internationalen und libyschen Gewässern aufgegriffen und nach Libyen zurückgeführt worden, 633 allein in der vergangenen Woche, teilte die Internationale Organisation für Migration (IOM) per Twitter mit. Zu den zurückgewiesenen Migranten zählen 1089 Frauen und 678 Kinder. 2021 waren 32.425 Menschen nach Libyen zurückgeführt worden.