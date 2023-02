Migration: Frau im Mittelmeer von Fischerboot gerettet

Die junge Frau wurde geschockt und schwer unterkühlt von einem Schiff der Küstenwache an Bord genommen und nach Lampedusa gebracht. Danach wurde sie per Hubschrauber in ein besser ausgestattetes Krankenhaus nach Palermo geflogen, berichteten die italienischen Behörden am Samstag.Die Frau zählt wahrscheinlich zu den Migranten an Bord eines Bootes mit 39 Menschen, das von einem Schiff der italienischen Küstenwache vor Lampedusa gerettet wurde. Auf dem 7 Meter langen Boot befanden sich 39 Personen, darunter Frauen und ein Minderjähriger, aus der Elfenbeinküste, Gambia, Guinea, Tunesien, Bangladesch und Pakistan, teilten die Behörden mit.110 Migranten sind an Bord von 3 verschiedenen Booten auf Lampedusa eingetroffen. Im Hotspot der Insel befinden sich derzeit fast 500 Personen. Am Donnerstag waren 10 Menschen bei einer Seeüberfahrt von Tunesien nach Italien ums Leben gekommen.Unter der neuen italienischen Regierung der Rechtsaußen-Politikerin Giorgia Meloni, die seit Oktober amtiert, hat Italien den Kurs gegenüber NGOs verschärft, die im Mittelmeer Migranten aus Seenot retten. Die Hilfsorganisationen werden beschuldigt, Schlepperei zu unterstützen.Trotz Melonis Dekret landen jedoch nach wie vor Rettungsschiffe in italienischen Häfen. Die Zahl der Migrantenankünfte in Süditalien ist nicht rückläufig. 4963 Migranten sind nach Seefahrten über das Mittelmeer in Italien eingetroffen, im Vergleichszeitraum 2022 waren es noch 3035 gewesen.