<BR \/>Der Innenminister postete dazu ein Foto des Schiffes der italienischen Hilfsorganisation Mediterranea und einen Hinweis auf dessen Festsetzung. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1205280_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Das Schiff war am Montag festgesetzt worden, nachdem es entgegen der Anweisung des Innenministeriums die geretteten Migranten im Hafen der sizilianischen Stadt Trapani statt im zugewiesenen Hafen Genua an Land gebracht hatte.<BR \/><BR \/>Die Beschlagnahme erfolgte auf Grundlage eines Dekrets, das Piantedosi erlassen hatte. Wie lange das Schiff festgehalten wird, ist noch unklar. Darüber soll der Präfekt von Trapani entscheiden.<BR \/><BR \/>Die „Mediterranea“ hatte die Migranten vor der Küste der süditalienischen Insel Pantelleria aufgenommen und war daraufhin nach Trapani gefahren – entgegen der Anweisung, Genua anzulaufen. NGOs, die in der Seenotrettung tätig sind, kritisieren, dass die Regierung von Ministerpräsidentin Giorgia Meloni ihnen gezielt weit entfernte Häfen zuweist – was ihre Einsätze deutlich erschwere.