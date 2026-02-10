„Italien wird – in Abstimmung mit der EU und anderen internationalen Partnern – weiterhin Initiativen unterstützen, die auf eine Stärkung der Zusammenarbeit abzielen, insbesondere mit Blick auf Programme für freiwillige Rückführungen sowie Maßnahmen zur Kontrolle der Land- und Seegrenzen“, betonte Piantedosi am Rande seines Besuchs bei seinem libyschen Amtskollegen Imad Trabelsi. Piantedosi traf auch den libyschen Ministerpräsidenten Abdulhamid Dbeibah.<h3>Ausbau von Ausbildungsprogrammen für die libyschen Sicherheitskräfte<\/h3>Während des Gesprächs betonten die beiden Innenminister die Notwendigkeit, den in den vergangenen drei Jahren eingeschlagenen Kooperationskurs fortzusetzen. Themen waren unter anderem auch der Ausbau von Ausbildungsprogrammen für die libyschen Sicherheitskräfte.<BR \/><BR \/>„In Tripolis haben wir Vereinbarungen getroffen und stärken sie weiter. Wir haben die Migrantenankünfte im vergangenen Jahr stark reduziert. Im vergangenen Jahr gab es 7.000 Abschiebungen, für dieses Jahr habe ich das Ziel von mindestens 10.000 Abschiebungen gesetzt. Gleichzeitig arbeiten wir an freiwilligen Rückführungen“, sagte Piantedosi in der Fernsehsendung Quarta Repubblica.<BR \/><BR \/>„Nicht alle Personen, die rückgeführt werden, sind Kriminelle – viele erkennen, dass der eingeschlagene Migrationsweg gescheitert ist“, fügte der Minister hinzu.