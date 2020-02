Milder Montag, Kälteeinbruch am Dienstag

Bereits seit Sonntagnachmittag gab es am Alpenhauptkamm erste schwache Niederschläge, vorerst nur in Form von Regen, weil es viel zu mild ist.





Mit einer Warmfront regnet es am Alpenhauptkamm weit hinauf, über 2000 m Höhe. Sorgt für Durchfeuchtung der Schneedecke und damit steigende Auslösebereitschaft von Nass- und Gleitschneelawinen. Im Obervinschgau morgen unter 2300 m "große Lawinengefahr" der Stufe 4 . pic.twitter.com/va8TbhiIcz — Dieter Peterlin (@DieterPeterlin) February 2, 2020

Heute ist es nur auf den Bergen sehr mild, sondern dort wo der Föhn auch ins Tal durchgreift steigen die Temperaturen deutlich an. Jetzt in Schlanders bereits 14°(!), St. Walburg 12° und Eyrs/Laas 10°. #Frühling statt #Winter — Dieter Peterlin (@DieterPeterlin) February 3, 2020

Die Temperaturen heute Morgen sind für Anfang Februar alles andere als normal:14°C Schlanders12°C St. Walburg11°C... Pubblicato da Florians Wetterseite su Domenica 2 febbraio 2020

Auch am heutigen Montag steht Südtirol ein zweigeteiltes Wetter bevor: Trüb am Alpenhauptkamm und Sonne im Süden, außerdem sehr mild. Mit Unterstützung des Föhns gibt es teils über 15 Grad Celsius.Am morgigen Dienstag folgt eine kräftige Kaltfront mit Sturm, auf den Bergen sowie in den höheren Tälern kühlt es um gut 10 Grad ab, in den tiefen Lagen fällt die Abkühlung aufgrund des kräftigen Nordföhns weniger stark aus.Nach letzten Schneefällen am Mittwoch am Hauptkamm wird es dann wieder sonnig

liz