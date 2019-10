Milder Morgen, regnerischer Abend

Der Dienstag verläuft wechselnd bis stark bewölkt, zunächst fallen nur stellenweise Regentropfen. Am Nachmittag wird der Regen etwas häufiger und am Abend regnet es mit Durchzug der Front verbreitet. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte von 14 bis 18 Grad.





Am Abend und in der Nacht bilden sich ein paar, teils kräftige Regenschauer und Gewitter. Am meisten Niederschlag wird zwischen Ulten und Brenner erwartet, dort sind 20 bis 40 Milliliter möglich. Sonst fallen die Mengen deutlich geringer aus.Am Mittwoch in der Früh ziehen letzte Regenschauer rasch ab, örtliche Nebel lösen sich auf und danach dominiert der Sonnenschein. Auch am Donnerstag scheint häufig die Sonne, es ziehen aber auch Wolkenfelder durch.Viele Wolken und nur zeitweise Sonne gibt es am Freitag, am Samstag dominieren die Wolken und es kann auch etwas regnen.

