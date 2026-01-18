Knapp drei Stunden lang dauerte der Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr Milland am Freitagnachmittag: Um 16.37 Uhr waren die Wehrleute zur Tierrettung in der Plosestraße alarmiert worden. <BR \/><BR \/>Eine Stute hatte sich eine schwere Pfählungsverletzung im Halsbereich zugezogen. Die Wehrmänner haben umgehend zwei Tierärzte hinzugezogen und inzwischen technische Gerätschaften zur Befreiung der trächtigen Stute bereitgestellt. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1263021_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Nach Rücksprache mit den Tierärzten wurde das Metallgestänge mittels Bolzenschneider abgeschnitten und entfernt.<BR \/><BR \/>Glücklicherweise war das Tier während des gesamten Einsatzes sehr ruhig. Die verletzte Stute wurde noch am Abend zur weiteren Behandlung in eine Tierklinik transportiert.