Milland: Kohlenmonoxid-Warngerät verhindert Schlimmeres

Die Wehrleute wurden am gestrigen frühen Abend in den Kirchsteig gerufen, da in einer Wohnung ein privater Kohlenmonoxid-Melder Alarm geschlagen hatte.Die Bewohner wurden umgehend ins Freie begleitet. Die Gasmessung der Atemschutzträger ergab schließlich tatsächlich einen erhöhten Kohlenmonoxid-Wert. Die Wohnung wurde daraufhin belüftet und ein Kaminkehrer hinzugezogen, um den Ofen und den Kamin zu kontrollieren.Sicherheitshalber wurden 2 Bewohner vom Roten Kreuz zur Kontrolle ins Krankenhaus gebracht.„Glücklicherweise war die Familie im Besitz eines Warngeräts. Eine kleine Investition, die gegen das geruchlose Gas lebensrettend sein kann“, erklärt die Freiwillige Feuerwehr Milland auf Facebook.

