Gut sieben Millionen Euro löhnt das Land, damit Südtirol einen besseren Postdienst erhält als der Rest Italiens – und doch ebben die Klagen über den Postdienst nicht ab. Jetzt dreht Landeshauptmann Arno Kompatscher den Spieß um: „Ohne garantierte Qualität, die von Dritten überprüft wird, unterschreibe ich den neuen Vertrag mit der Post nicht“, beschied er gestern den Verantwortlichen der Post.<BR \/><BR \/>Doch der Reihe nach: Im Dezember 2023 entschied die Landesregierung, das seit 2017 bestehende Abkommen mit der Post bis Jahresende 2026 zu verlängern. Kostenpunkt: 11 Millionen Euro im Jahr, von denen aber 3,5 der Staat stemmt. Im Gegenzug verpflichtete sich die Post, alle Postämter offen zu halten, Tageszeitungen an sechs Tagen und die Post an fünf Tagen pro Woche zuzustellen. Zum Vergleich: Im restlichen Stiefelstaat klingelt der Briefträger nur mehr dreimal in der Woche. Allerdings klingt auf dem Papier vieles schöner, als es in der Realität ist – und die Klagen über die Post füllen ganze Bücher.<BR \/><BR \/>Beim gestrigen Treffen mit den Verantwortlichen der Post aus Rom und Mestre unterbreiteten diese einige Veränderungen, die in den neuen Vertrag eingefügt werden sollen, um mehr Personal zu finden. „Ich habe aber meine Zweifel, dass diese funktionieren, denn an den Arbeitszeiten will man wenig ändern“, sagt Kompatscher. Gerade der spätere Arbeitsbeginn ist aber der Hauptgrund, weshalb Briefträger gekündigt haben und sich schwer neue finden lassen.<BR \/><BR \/>Deshalb will Kompatscher den Vertrag anders angehen, „denn ich höre mir nicht länger Vorwürfe an, viel Geld für nichts oder kaum Verbesserungen auszugeben“, sagt Kompatscher. Gestern habe er der Post deshalb beschieden, dass er „ohne garantierte Qualität keinen Vertrag unterschreibt“. Derzeit zahlt das Land jährlich, für nicht erreichte Ziele gibt es Abzüge. „In Zukunft will ich einen Vertrag, in dem die erbrachten Leistungen in einem permanenten Monitoring alle drei Monate von Dritten kontrolliert werden. Wurden die Ziele verfehlt, gibt es nicht mehr Pönalen, sondern kein Geld“, so der Landeshauptmann.<BR \/><BR \/>Mit diesem neuen System sei es für das Land im Grunde einerlei, wie die Post die Ziele erreicht. „Wenn die Post pünktlich kommt, Postämter offen sind und Mitarbeiter die Landessprachen beherrschen, brauchen wir uns nicht einzumischen. Wenn nicht, gibt es nach drei Monaten kein Geld“, so Kompatscher.<BR \/><BR \/>Bis nächste Woche haben die Vertreter der Post dem Landeshauptmann konkrete Vorschläge zugesagt. Das Interesse an einer Verlängerung sei da. Im Hinblick darauf sei Personal aufgenommen worden.