Der genaue Zeitpunkt des Marsches durch die Wälder, über Straßen und Brücken hängt von den Mondphasen ab: Die Krabbenweibchen legen „vor Sonnenaufgang bei ablaufender Flut während des letzten Viertels des abnehmenden Mondes“ ihre Eier im Meer ab, wie die Behörde Parks Australia erklärt. Naturschützer auf der im Indischen Ozean gelegenen Insel bereiten sich monatelang auf die Krabbenwanderung vor, um einen ungestörten Ablauf zu gewährleisten.<BR \/><BR \/>Ein wichtiger Teil der Arbeit zum Erhalt der Weihnachtsinsel-Krabben ist der Kampf gegen die versehentlich auf die Insel eingeschleppte Gelbe Spinnerameise, sagte Nationalparkchef Chris Chartres: „Sie sind eine der größten Bedrohungen für die roten Landkrabben.“ Die angriffslustigen Ameisen hatten in der Vergangenheit dutzende Millionen der Krabben vertrieben und ihre Höhlen besetzt.<BR \/><BR \/>Dank Maßnahmen zur Bekämpfung der Spinnerameisen ist die Krabben-Population in den vergangenen Jahren von zeitweise nur noch 50 Millionen Exemplaren wieder deutlich gewachsen - sehr zur Freude von Nationalparkchef Chartres: „Die Landkrabben sind eine Schlüssel-Spezies für die Insel“, schildert er. „Sie spielen eine wichtige Rolle für die Gesundheit der Wälder. Wenn es den Krabben gut geht, profitiert das gesamte Ökosystem davon.“