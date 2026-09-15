„Lebensmittel, sauberes Trinkwasser, Arzneimittel und andere wesentliche Güter werden unaufhörlich an bedürftige Familien geliefert“, versicherte Bihars Vize-Regierungschef Vijay Kumar Chaudhary in einer Erklärung.<BR \/><BR \/>Regierungschef Samrat Choudhary erklärte, mehr als 827.000 vom Hochwasser betroffene Familien hätten jeweils 7.000 Rupien (64 Euro) Nothilfe bekommen. Die Überflutungen in der Region hatten Anfang des Monats begonnen. <BR \/><BR \/>Medienberichten zufolge kamen dadurch bisher 20 Menschen ums Leben. Bihar liegt stromabwärts von Nepal. Dort im Himalaya hatte sich Ende August eine verheerenden Sturzflut mit mehr als 1.400 Todesopfern ereignet.