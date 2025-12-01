Um 6.30 Uhr schlugen die Räuber zwischen den Autobahnausfahrten Scilla und Bagnara zu. In einem Tunnel wurden Nägel auf die Fahrbahn gestreut, brennende Autos dahinter schnitten den Fluchtweg ab. Der Geldtransporter wurde von den Räubern unter Beschuss genommen und zum Anhalten gezwungen. Das Wachpersonal musste das Geld aus dem Laderaum holen und es der Räuberbande übergeben. Nach Angaben der Polizei soll die Höhe der Beute bei etwa zwei Millionen Euro liegen. Verletzt wurde bei dem Überfall niemand.<h3>\r\nAutobahn gesperrt<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1244700_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Die Feuerwehr musste ausrücken, um die brennenden Autos zu löschen. Die Autobahn A2 in Richtung Norden war führ die Dauer der Aufräumarbeiten für den Verkehr gesperrt. Die Fahndung nach den Räubern läuft auf Hochtouren.