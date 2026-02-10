<h3>Was wir wissen<\/h3><BR \/><b>* Opfer:<\/b> Bei der Entführten handelt es sich um die 84 Jahre alte<BR \/> Nancy Guthrie, Mutter der US-Fernsehmoderatorin Savannah Guthrie.<BR \/> Die 54-Jährige ist vor allem als Moderatorin der Sendung „Today“<BR \/> im Frühstücksfernsehen bekannt. Laut FBI hat Nancy Guthrie<BR \/> Probleme beim Gehen, trägt einen Herzschrittmacher und benötigt<BR \/> täglich Medikamente gegen eine Herzerkrankung.<BR \/><BR \/><b>* Letzter Kontakt:<\/b> Familienangehörige hatten Nancy Guthrie den<BR \/> Ermittlern zufolge am Abend des 31. Januar in Tucson im<BR \/> Bundesstaat Arizona nach Hause gebracht. Am darauffolgenden<BR \/> Vormittag bemerkte die Familie, dass sie verschwunden war.<BR \/><BR \/><b>* Rekonstruktion der Ereignisse:<\/b> Nach Guthries Rückkehr in ihr Haus<BR \/> am Samstagabend trennte sich nach Erkenntnissen der Ermittler in<BR \/> der Nacht die Türklingel-Kamera vom Netz; wenig später<BR \/> registrierte eine Software eine Person auf dem Grundstück.<BR \/><BR \/>Guthries Herzschrittmacher war mit ihrem Handy verbunden – Daten<BR \/> zeigten, dass die Verbindung zu ihrem Telefon kurze Zeit später<BR \/> unterbrochen wurde. Am Sonntagvormittag bemerkte die Familie das<BR \/> Verschwinden, kurz darauf wurde der Notruf abgesetzt.<BR \/><BR \/><b>* Blut:<\/b> Im Eingangsbereich des Hauses wurde eine Blutspur von ihr<BR \/> entdeckt.<BR \/><b><BR \/> * Lösegeldforderung<\/b>: Es hat mehrere Erpresserschreiben gegeben,<BR \/> mindestens eines stammte jedoch von einem Trittbrettfahrer, der<BR \/> bereits festgenommen wurde. Guthries drei Kinder hatten sich auf<BR \/> Instagram mit Videobotschaften an den oder die weiterhin<BR \/> unbekannten Entführer gewandt und um Lebenszeichen gebeten. Es<BR \/> wurde auch angedeutet, dass die Familie zu einer Lösegeldzahlung<BR \/> bereit sei.<BR \/><BR \/><embed id="dtext86-73441580_gallery" \/><BR \/><BR \/>In einer kurzen Videobotschaft sagte Savannah Guthrie,<BR \/> dass ihre Mutter „sehr viel wert“ sei und sie „zahlen werden“.<BR \/> „Wir haben Ihre Nachricht erhalten, und wir haben<BR \/> verstanden.“US-Medien berichten, dass die Schreiben eine<BR \/> Todesdrohung gegen Nancy Guthrie enthalten haben sollen, falls<BR \/> eine Frist bis diese Woche Montagabend (Ortszeit) nicht<BR \/> eingehalten werde. Medienberichten zufolge sollen der oder die<BR \/> Entführer sechs Millionen Dollar fordern und Details beschrieben<BR \/> haben, die nur jemand gewusst haben kann, der sich genau mit dem<BR \/> Haus Guthries auskannte.<BR \/><BR \/><b>* Tatverdächtige:<\/b> Eine konkrete Person oder Personengruppe haben die US-Bundespolizei FBI und das lokale Sheriff-Büro nach offiziellen<BR \/> Angaben bislang nicht identifiziert. Am Dienstag veröffentlichte<BR \/> das FBI jedoch erste Fotos und Videos eines Tatverdächtigen, die<BR \/> aus Datenresten, die in technischen Hintergrundsystemen<BR \/> gespeichert waren, rekonstruiert werden mussten, nachdem<BR \/> Überwachungsgeräte vom Tatort entfernt worden waren. Darauf zu<BR \/> sehen ist eine bewaffnete Person mit einer Gesichtsmaske, die sich<BR \/> an einer Kamera an der Haustür von Guthries Wohnhaus zu schaffen<BR \/> macht.<BR \/><BR \/><b>* Hilfe des US-Präsidenten:<\/b> Donald Trump hat sich in den Fall<BR \/> eingeschaltet und erklärt, er habe mit Guthrie gesprochen und ihr<BR \/> jegliche Unterstützung der Behörden zugesichert.<h3>\r\nWas wir nicht wissen<\/h3><BR \/><b>* Motiv:<\/b> Weiter ist offen, warum mögliche Täter die 84-Jährige<BR \/> entführt haben sollen. Ein politisches Motiv oder eine Verbindung<BR \/> zum Bekanntheitsgrad oder zum Beruf von Savannah Guthrie ist<BR \/> bislang nicht nachgewiesen worden.<BR \/><BR \/><b>* Details des Erpresserschreibens:<\/b> Auch nach den jüngsten<BR \/> Videobotschaften von Savannah Guthrie bleibt offen, was genau in<BR \/> angeblichen Nachrichten der mutmaßlichen Entführer steht und ob es einen Beweis gegeben hat, dass die Mutter noch am Leben ist. Der<BR \/> zuständige Sheriff Chris Nanos hatte vor einigen Tagen bei einer<BR \/> Pressekonferenz betont, dass weiter davon ausgegangen würde, dass<BR \/> Guthrie „noch da draußen“ sei, auch Savannah Guthrie betonte<BR \/> mehrfach ihren Glauben daran.