Der Gewinnschein aus der Ziehung vom 31. Juli war nach Angaben des kommunalen Entsorgungsunternehmens Sanb im Hausmüll entsorgt worden. <h3>\r\n„Fortuna non olet“<\/h3>Als der Verlust bemerkt wurde, begann eine ungewöhnliche<BR \/>Rettungsaktion: Mitarbeiter suchten gezielt nach dem Müllfahrzeug, das die entsprechende Ladung aufgenommen hatte. Die Sanb stoppte die weitere Verarbeitung der Abfälle und brachte den Inhalt des Müllwagens in eine zugelassene Anlage. Dort durchsuchten die Mitarbeiter die Ladung unter Sicherheitsvorkehrungen - bis sie schließlich fündig<BR \/>wurden: Zwischen den Abfällen lag der entscheidende Lottoschein.<BR \/><BR \/>„Fortuna non olet“ - Glück stinkt nicht - schrieb Sanb-Geschäftsführer Roberto Toscano anschließend in den sozialen Medien und spielte damit auf den bekannten lateinischen Ausspruch „pecunia non olet“ („Geld stinkt nicht“) an. Der Fall sei eine außergewöhnliche Mischung aus Glück und Pech, sagte Toscano. Der Gewinner sei „unglaublich glücklich“ gewesen, weil er die millionenschwere Zahlenkombination getroffen habe, dann „unglücklich“, weil der Schein im Restmüll gelandet sei, und schließlich wieder „vom Glück begünstigt“, nachdem die Mitarbeiter ihn zurückholen konnten.<h3>\r\nViel Lob für die Sanb-Mitarbeiter<\/h3>Der Gewinner aus Bitonto in der süditalienischen Provinz Bari hatte bei der Ziehung um 20.30 Uhr mit einer Mehrfachwette auf die Zahlen 2, 4, 8, 10 und 51 den Höchstgewinn des MillionDay erzielt. Der Name des Gewinners und die Verkaufsstelle, an der der Schein gekauft wurde, wurden nicht veröffentlicht. Die Mitarbeiter der Sanb, die an der Suche beteiligt waren, erhielten viel Anerkennung für ihren Einsatz. Für Toscano zeigt die Geschichte auch einen besondereen humorvollen Aspekt: „Man sagt oft, dass Müll eine Ressource sein kann. Jemand hat diese Aussage offenbar sehr wörtlich genommen.“<BR \/><BR \/>Ob der glückliche Besitzer seinen Gewinn inzwischen abgeholt hat, ist nicht bekannt. Sicher ist nur: Eine Million Euro hat selten einen so ungewöhnlichen Weg zurück zu seinem Besitzer gefunden.