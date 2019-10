Mindestens 10 Tote in Japan durch schwere Regenfälle

Die massiven Niederschläge lösten Erdrutsche und Überflutungen aus und erschwerten am Samstag die Arbeit der Bergungskräfte. Eine Person wurde vermisst, berichtete der TV-Sender NHK.





Am schwersten betroffen waren die Tokioter Nachbarprovinz Chiba sowie die nordöstliche Provinz Fukushima. Die Regionen waren erst kürzlich vom heftigsten Taifun seit Jahrzehnten mit mehr als 80 Toten heimgesucht worden.Mit Hubschraubern suchten die Einsatzkräfte in den überschwemmten Gebieten nach Überlebenden. Einige Flüsse waren über die Ufer getreten. Häuser, Straßen und Schienen standen unter Wasser. Einige Opfer waren in überfluteten Autos gefunden worden, berichtete die japanische Nachrichtenagentur Kyodo unter Berufung auf die Polizei. Häuser in Chiba wurden von Erdrutschen beschädigt.Tausende von Bewohnern in Fukushima und Chiba waren aufgerufen worden, sich vor den Unwettern in Sicherheit zu bringen. Rund 1.200 Kinder mussten die Nacht auf Samstag in Schulen verbringen. Auch auf dem in der Provinz gelegenen internationalen Flughafen Narita harrten rund 3.000 Menschen die Nacht über aus, da die Bahn- und Busverbindungen vom Flughafen wegen des Regens unterbrochen waren.

apa