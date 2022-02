Mindestens 11 Tote bei Überschwemmungen in Ecuador

Die Stadtverwaltung teilte mit, dass „auch 32 Personen verletzt wurden“. Die Regenfälle hatten demnach ein Auffangbecken überflutet, woraufhin sich eine Flutwelle auf einen Sportplatz mit mehreren Menschen darauf ergoss.Auf Bildern in örtlichen Medien waren Schlammlawinen zu sehen, die Straßen an den Hängen des Vulkans Pichincha hinunterstürzten. Autos wurden von Geröll und Schlamm verschlungen, Häuser überschwemmt. Auch die Stromversorgung brach zusammen.Dem Bürgermeister zufolge waren am Montag 75 Liter Regen je Quadratmeter gefallen. Das ist „ein Rekordwert, den wir seit 2003 nicht mehr hatten“, fügte er hinzu. Soldaten wurden mobilisiert, um den Rettungskräften bei den Aufräum- und Bergungsarbeiten zu helfen.

apa/afp