Unter den Toten war den Angaben zufolge auch ein Feuerwehrmann. Wie die Regierung der chinesischen Sonderverwaltungsregion bestätigte, war der 37-Jährige bewusstlos am Einsatzort aufgefunden worden und kam zunächst in ein Krankenhaus, wo er später an den Folgen seiner Verletzungen starb.<h3>\r\nSieben Wohnblöcke in Flammen<\/h3>Berichten unter Berufung auf die Feuerwehr zufolge hatten die Flammen sieben Wohnblöcke der Anlage erfasst. Am Nachmittag gingen demnach mehrere Anrufe von Menschen ein, die in ihren Wohnungen festsaßen. Insgesamt umfasst das Gebiet acht Wohnhäuser mit je 32 Stockwerken und insgesamt knapp 2.000 Wohnungen. Die Gebäude waren demnach alle für Renovierungsarbeiten mit einem Baugerüst aus Bambus eingefasst.<BR \/><BR \/>\n<div class="embed-box"><blockquote class="twitter-tweet" data-media-max-width="560"><p lang="en" dir="ltr">A massive fire in the Hong Fok complex in Tai Po has claimed 4 lives and injured three, spreading to several buildings. Firefighters are continuing their efforts to bring it under control. <a href="https:\/\/twitter.com\/hashtag\/HongKong?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#HongKong<\/a> <a href="https:\/\/twitter.com\/hashtag\/FireAccident?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#FireAccident<\/a> <a href="https:\/\/twitter.com\/hashtag\/FIRE?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#FIRE<\/a> <a href="https:\/\/t.co\/RjDJU9dHAK">pic.twitter.com\/RjDJU9dHAK<\/a><\/p>— VinothKumar Govindasamy (@vinothAIADMKVLR) <a href="https:\/\/twitter.com\/vinothAIADMKVLR\/status\/1993633131920798196?ref_src=twsrc%5Etfw">November 26, 2025<\/a><\/blockquote> <script async src="https:\/\/platform.twitter.com\/widgets.js" charset="utf-8"><\/script><\/div>\n<BR \/><BR \/>Fotos und Videos vom Einsatzort zeigten große Rauchschwaden, die aus den eingerüsteten Wohnhochhäusern aufstiegen. Auch war zu sehen, wie die Fassadengerüste über mehrere Stockwerke hinweg in Flammen standen und brennende Teile zu Boden stürzten. Zudem waren im Inneren einzelner Wohnungen Feuerherde zu erkennen.<h3>\r\nMehr als 700 Menschen suchten Unterschlupf<\/h3>Anrainer in der Nähe des Einsatzortes sollten Fenster und Türen geschlossen halten und die Gegend um die brennenden Gebäude meiden. Die Hongkonger Polizei richtete einen Telefonservice ein, damit die Öffentlichkeit sich über die Opfer informieren konnte. Wie die Hongkonger „South China Morning Post“ berichtete, waren mehr als 760 Feuerwehrleute und 400 Polizisten im Einsatz. Mehr als 700 Menschen suchten Unterschlupf in den von der Stadt eingerichteten Unterkünften.