Mindestens 13 Tote wegen Landkonflikt in Guatemala

Darüber, was in Chiquix genau passiert war, gab die Polizei zunächst keine Informationen bekannt. In der Mitteilung ist die Rede von einem „inakzeptablen und unbegreiflichen Brudermord“.Zuletzt war der Konflikt zwischen 2 Indigenen-Gemeinschaften in der ländlichen Gegend 150 Kilometer westlich der Hauptstadt Guatemala-Stadt wieder aufgeflammt. Die Gemeinschaften teilen sich etwa Wasservorkommen, die beide für sich beanspruchen. Im vergangenen Jahr hatte die Regierung wegen der gewalttätigen Auseinandersetzungen dort bereits den Ausnahmezustand ausgerufen.

apa/dpa