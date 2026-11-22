Die US-Erdbebenwarte USGS gab die Stärke des Bebens ebenfalls mit 6,7 an, schätzte die Tiefe des Bebens jedoch auf 108 Kilometer. „Der Boden bebte heftig“, sagte IGP-Präsident Hernando Tavera der Nachrichtenagentur AFP.<BR \/><BR \/>Laut dem Zivilschutz wurden elf Menschen in der Stadt Junín verletzt. Vier weitere Verletzte gab es in der zentralperuanischen Stadt Huánuco, in der Hauptstadt Lima, in der Küstenstadt Callao und in der Region Pasco. Insgesamt wurden 127 Gebäude beschädigt, die meisten in Junín und Pasco. In Junín gab es laut dem IGP am Samstag zwei weitere Erdbeben der Stärke fünf und 3,5.<BR \/><BR \/>In Limas beliebtem Touristenviertel Miraflores mussten hunderte Menschen Büros und Gebäude verlassen. Von lokalen Fernsehsendern und Onlinediensten veröffentlichte Aufnahmen zeigten, wie Einwohner von Lima und anderen Regionen nach dem Beben ins Freie auf die Straße liefen.<h3>\r\nHäufig Erdbeben in Peru<\/h3>Im Juli waren bei einem Erdbeben der Stärke 5,1 in der Region Junín sechs Menschen ums Leben gekommen. Am 15. August 2007 starben bei einem Erdbeben der Stärke 7,9 in der Region Pisco im Süden Perus 595 Menschen, zudem wurde damals ein kleiner Tsunami ausgelöst.<BR \/><BR \/>Peru liegt auf dem sogenannten Pazifischen Feuerring, wo mehrere Erdplatten zusammenstoßen. Das südamerikanische Land wird deswegen oft von Beben erschüttert: Jährlich sind es mindestens 400 Beben, die meisten sind aber so schwach, dass sie nicht zu spüren sind.<BR \/><BR \/>In den vergangenen Monaten wurde Lateinamerika von mehreren starken Erdbeben erschüttert. Im Oktober verursachte ein Erdbeben der Stärke 7,7 in Panama schwere Schäden. Bei einem schweren Erdbeben der Stärke 7,4 in Kolumbien starben im August mindestens 294 Menschen. Im Juni erschütterten zwei starke Beben Venezuela, mehr als 6500 kamen ums Leben, tausende weitere werden noch immer vermisst.