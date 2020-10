Mindestens 18 Tote bei Unwettern in Vietnam

Auslöser waren 2 aufeinanderfolgende tropische Tiefdruckgebiete mit immer neuen heftigen Regengüssen.Besonders betroffen waren die zentralen Landesregionen, wo 50.000 Menschen in Sicherheit gebracht wurden. Zehntausende Häuser wurden beschädigt. Die bei Touristen beliebten Küstenstadt Hoi An stand völlig unter Wasser. Auch kenterten vor der Küste mehrere Schiffe.Die Behörden konnten derweil noch keine Entwarnung geben. Für die kommenden Tage kündigten Meteorologen ein weiteres tropisches Tief mit starken Niederschlägen an.

apa