Mindestens 19 Tote bei Hotelbrand in Kambodscha

Das Feuer war nach Polizeiangaben am Mittwoch gegen 23.30 Uhr Ortszeit (17.30 Uhr MEZ) im Grand Diamond City Hotel und Casino in der Stadt Poipet an der Grenze zu Thailand ausgebrochen. Auf Bildern vom Unglücksort war zu sehen, wie Menschen auf Mauervorsprüngen und Fensterbrettern des Hotels vor den Flammen Schutz suchten.Die kambodschanische Polizei hatte zunächst von etwa 10 Toten und 30 Verletzten gesprochen. In der benachbarten thailändischen Provinz Sa Kaeo wurden nach Angaben der dortigen Behörden mehr als 50 Opfer des Brandes ins Krankenhaus eingeliefert.Den Bürgern von Kambodscha, einem der ärmsten Länder Südostasiens, ist es offiziell verboten, an Glücksspielen in Casinos teilzunehmen. Entlang der Grenze zu Thailand gibt es aber zahlreiche Casino-Hotels. Poipet ist ein beliebtes Urlaubsdomizil für Besucher aus dem Nachbarland Thailand, wo die meisten Formen von Glücksspiel verboten sind.