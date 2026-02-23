<BR \/>Unter den Todesopfern war auch ein 24-jähriger Brite, ob noch mehr Ausländer darunter waren, war zunächst unklar. Bis zum Montagnachmittag (Ortszeit) wurden den Angaben zufolge zunächst nur neun der Opfer identifiziert. Von den 44 Menschen im Bus seien außer Nepalesen Touristen aus China, Großbritannien und Neuseeland gewesen.<BR \/><BR \/>Der Bus war von der von vielen Touristen besuchten Stadt Pokhara im Zentralteil des Landes nach Kathmandu unterwegs, als er rund 80 Kilometer westlich von Kathmandu aus noch ungeklärter Ursache von der Straße abkam. Auf Bildern des nepalesischen Fernsehens war zu sehen, wie er zerschmettert am Ufer des Flusses Trishuli lag. Verkehrsunfälle in den Bergregionen Nepals kommen häufig vor. Das liegt unter anderem an schlechten Straßen, schwierigem Terrain sowie zu schnellem Fahren.