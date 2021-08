Mindestens 20 Tote bei Treibstoff-Explosion im Libanon

Bei einer Explosion im Norden des Libanons sind nach Angaben von Einsatzkräften mindestens 20 Menschen ums Leben gekommen. In der Region Akkar sei eine Treibstofflieferung explodiert, teilte das libanesische Rote Kreuz am Sonntag mit. Seine Einsatzkräfte bargen demnach 20 Leichen und brachten etwa sieben Verletzte in Krankenhäuser.