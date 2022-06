Mindestens 20 Tote nach Feier in Nachtklub in Südafrika

Nach einer Feier in einem Nachtklub in der südafrikanischen Stadt East London sind mindestens 20 Menschen aus bisher unbekannten Gründen gestorben. Behördenvertreter bestätigten am Sonntag der Nachrichtenagentur AFP zunächst, dass 17 Leichen in dem Nachtklub gefunden worden seien.