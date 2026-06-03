Die Identität der Toten konnte zunächst nicht festgestellt werden. Unter den Opfern sind nach Angaben der indischen Nachrichtenagentur PTI auch Menschen aus Zentralasien und Afrika. Der Brand sei inzwischen gelöscht, und das Gebäude werde durchsucht, teilte die Feuerwehr mit. Die Ursache für das Feuer war zunächst unklar.<h3>\r\nUntersuchung angeordnet<\/h3>Todesfälle durch Gebäudebrände kommen in Indien immer wieder vor und sind meist auf mangelhafte Sicherheitsvorkehrungen und fehlende Fluchtwege zurückzuführen. Die Brände werden oft durch veraltete elektrische Geräte verursacht.<BR \/><BR \/>Die Regierungschefin im Hauptstadtterritorium Delhi, Rekha Gupta, ordnete eine Untersuchung an. Indiens Regierungschef Narendra Modi sprach den Betroffenen sein Beileid aus und kündigte finanzielle Unterstützung an.