Die zwei nebeneinander liegenden Gebäude, in denen den Angaben zufolge acht Familien lebten, waren in der Nacht eingestürzt. Die Gebäude befanden sich im Viertel Al-Moustakbal. Die Behörden gehen davon aus, dass die Zahl der Todesopfer noch ansteigen könnte.<BR \/><BR \/>Auf Bildern von der Einsturzstelle waren Rettungskräfte zu sehen, die einen grauen Leichensack zu einem Rettungswagen brachten. Andere Einsatzkräfte versuchten, sich mit Presslufthämmern und Spitzhacken durch die Trümmer zu graben. Auch Bagger kamen zum Einsatz.<BR \/><BR \/>In Marokko kommt es häufiger zu Gebäudeeinstürzen. Es handelt sich diesmal jedoch um einen der folgenschwersten in der jüngeren Vergangenheit. Im Jahr 2014 waren drei Gebäude in der westlichen Stadt Casablanca eingestürzt, damals waren 23 Menschen ums Leben gekommen.