Mindestens 22 Tote bei Verkehrsunfall in Tansania

Die beiden Fahrzeuge waren nach Polizei-Angaben am Vortag frontal zusammengeprallt, als der Lkw seine Spur verlassen hatte, um ein Motorrad zu überholen.Der Unfall ereignete sich in der östlichen Region Morogoro, in rund 200 Kilometern Entfernung von der Wirtschaftsmetropole Daressalam. Der Lkw befand sich laut Polizei auf dem Weg von Daressalam in die Demokratische Republik Kongo, der Bus auf dem Weg von der westtansanischen Stadt Mbeya zur Hafenstadt Tanga.