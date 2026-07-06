Der Auslöser für die Kämpfe zwischen Strafgefangenen und Untersuchungshäftlingen war zunächst unklar. Einsatzkräfte suchten nach Angaben aus Polizeikreisen das Gefängnisgelände weiter nach Opfern ab, um die genaue Zahl der Toten und Verletzten zu ermitteln.<BR \/><BR \/> Das Militär stehe bereit, um die Polizei bei Bedarf zu unterstützen, erklärte Armeesprecher Waruna Gamage. Auf Aufnahmen des Fernsehsenders Derana TV war ein großes Polizeiaufgebot vor den Toren des Gefängnisses und ein Polizeibus zu sehen, der verletzte Insassen abtransportierte.