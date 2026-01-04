Insgesamt 13 Menschen konnten dem Bericht zufolge lebend gerettet werden, 14 werden noch vermisst. Die Such- und Rettungsarbeiten dauerten am Sonntag an. Wie es zu dem Unglück kam und ob das Boot überladen oder in ein Unwetter geraten war, war zunächst nicht bekannt.<BR \/><BR \/>In ländlichen Regionen Afrikas mit schlechter Infrastruktur, in denen Holzboote oft das einzige Verkehrsmittel sind, kommt es immer wieder zu schweren Unglücken mit zahlreichen Toten. Auch in Nigeria, dem bevölkerungsreichsten Land Afrikas, sind solche Vorfälle nicht selten. Häufig sind die Boote auf den Flüssen und Seen überladen und technisch nicht in gutem Zustand.