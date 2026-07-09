Verantwortliche sollten streng zur Rechenschaft gezogen werden. Das Katastrophenschutzministerium und die nationale Feuerwehrbehörde schickten eine gemeinsame Arbeitsgruppe an den Unglücksort. Die Behörden in Fujian hätten Kräfte mobilisiert, um Verletzte zu behandeln und die Lage vor Ort zu bewältigen. Die Arbeiten dauerten zunächst an.<BR \/><BR \/>In China kommt es immer wieder zu schweren Industrieunglücken. Oft spielen dabei mangelhafte Sicherheitsvorkehrungen oder nicht eingehaltene Vorschriften eine Rolle. Erst im Mai waren bei einer Explosion in einer Feuerwerksfabrik in der zentralchinesischen Provinz Hunan 37 Menschen ums Leben gekommen.