Mindestens 34 Tote bei Busunfällen in Pakistan

Der Koordinator der Einsatzkräfte, Rawalpindi Muhammad Usman, berichtete, der Bus in Kaschmir hatte 25 Passagiere an Bord, von ihnen sechs Frauen und ein Kind. 22 starben, ein weiterer Mensch erlitt lebensgefährliche Verletzungen.Alle Leichen seien bereits aus der Schlucht geborgen, sagte Usman. Das Innenministerium sprach hingegen sogar von 29 Opfern.Bereits am Mittwoch hatte sich im Iran ein Busunglück mit Pilgern aus Pakistan ereignet. Bei einem Überholmanöver im Zentrum des Landes starben 28 Passagiere, 23 weitere Menschen wurden verletzt.