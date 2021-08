Mindestens 40 Tote bei Verkehrsunfall in Mali

Der Unfall habe sich 20 Kilometer außerhalb der Stadt Ségou im Zentrum des Landes ereignet, sagte Sicherheitsminister Daoud Mohammedine in einer kurzen Mitteilung in der Nacht zum heutigen Mittwoch. Die Ursache des Unfalls blieb zunächst unklar.Schwere Verkehrsunfälle kommen in Mali sowie anderen afrikanischen Ländern häufig vor, oftmals aufgrund schlechter Infrastruktur, kaum gewarteter Fahrzeuge und Geschwindigkeitsüberschreitungen.

