Mindestens 65 Tote nach Zugunglück in Pakistan

Auslöser des Brandes dürfte die Explosion eines von Passagieren mitgebrachten Gaskochers gewesen sein. Zur Explosion kam es, als die Reisenden Frühstück zubereiteten, sagte Eisenbahnminister Shaikh Rashid Ahmed.





Mindestens 3 Eisenbahnwaggons seien durch die Explosion in Brand geraten. Daraufhin seien Menschen von dem schnell fahrenden Zug gesprungen, sagte der Minister weiter.Mittlerweile hätten Feuerwehrleute den Brand löschen können. Der Zug war unterwegs von Karachi in die Stadt Lahore, als in der Stadt Rahim Yar Khan der Unfall geschah.

apa