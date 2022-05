Mindestens 5 Tote bei Waldbränden in Sibirien

In der sibirischen Großregion Krasnojarsk im Osten Russlands sind bei großen Waldbränden nach Angaben der Feuerwehr mindestens 5 Menschen ums Leben gekommen. Die Brände hätten inzwischen mehrere Ortschaften in 12 Landkreisen der Region erfasst, teilte die Nachrichtenagentur Interfax am Samstag unter Berufung auf den regionalen Katastrophenschutz mit.