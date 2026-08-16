Mittlerweile wurden 51 Todesopfer gezählt, nachdem am Sonntagmorgen drei weitere Leichen geborgen wurden, wie der Leiter der Nationalen Such- und Rettungsbehörde Basarnas, Mohammad Syafii, am Sonntag sagte.<BR \/><BR \/>Kurz vor 6.00 Uhr örtlicher Zeit hatte vor der Küste der Insel Flores am Samstag die Erde gebebt - in verhältnismäßig geringer Tiefe von rund zehn Kilometern. Das Epizentrum lag etwa 70 Kilometer nordwestlich des Ortes Ende im Zentrum von Flores, einem infrastrukturell eher abgeschiedenen Teil der Insel.<BR \/><BR \/>Noch am Samstag waren laut der Katastrophenschutzbehörde des Landes (BNPB) 275 Tonnen Hilfsgüter am Luftwaffenstützpunkt bei Jakarta eingetroffen, um in die betroffene Region gebracht zu werden. Die Hauptstadt des südostasiatischen Inselstaates liegt auf Java - relativ im Zentrum des Landes - mehr als 1.500 Kilometer entfernt von Flores im Osten Indonesiens.