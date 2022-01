Mindestens 6 Tote und 25 Verletzte bei Hochhausbrand in Indien

Beim Brand in einem Hochhaus in der indischen Metropole Mumbai sind mindestens 6 Menschen ums Leben gekommen. Weitere 25 seien bei dem Vorfall am Samstag im Süden der Millionenstadt verletzt worden, teilte die Polizei mit. 4 von ihnen befänden sich in einem ernsten Zustand.