Mindestens 64 Verletzte bei Tankerexplosion im Norden Nigerias

Der Tanker habe demnach am Samstagabend mehr als 6000 Liter Benzin an einer Tankstelle entladen und dabei Feuer gefangen.Viele der Verletzten haben nach Angaben von Augenzeugen schwere Verbrennungen erlitten, während zahlreiche Autos in der Nähe der Tankstelle verbrannt seien.Die Ursache für die Explosion blieb am Sonntag unklar.

apa/afp