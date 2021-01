Mindestens 7 Tote bei Wohnhausbrand in russischem Dorf

Videos zeigten, wie Flammen meterhoch aus dem Gebäude schlugen. Der zuständige Gouverneur sprach von einer „schrecklichen Katastrophe“. Weshalb es zu dem verheerenden Feuer kam, war zunächst unklar.In Russland war es zuletzt zu vielen Bränden mit mehreren Toten gekommen. So starben in der Nacht auf Samstag 4 Menschen in einem brennenden Wohnhaus nahe der nordrussischen Hafenstadt Archangelsk.

apa